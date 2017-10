La pollution est responsable d'une mort sur six dans le monde

Les chiffres donnent le tournis. Selon un rapport publié vendredi dans la revue médicale britannique The Lancet, un décès sur six répertorié dans le monde en 2015 était lié à la pollution. Après deux ans de travail d'une commission associant la revue médicale britannique, plusieurs organismes internationaux, des ONG et une quarantaine de chercheurs spécialisés dans les questions de santé et d'environnement, le texte indique "que les maladies causées par la pollution ont été responsables de 9 millions de morts prématurées en 2015 - soit 16% de l'ensemble des décès dans le monde".

Le principal fléau reste la pollution de l’air, extérieur (émissions de gaz et de particules fines) ou intérieur (combustion de bois et de charbon, pour cuisiner, se chauffer ou s’éclairer).

Cette pollution est responsable de 6,5 millions de décès chaque année. Par ailleurs, la pollution de l’eau est également pointée du doigt. Un mauvais assainissement ou la contamination des sources provoqueraient 1.8 million de mort par an.

D’après les auteurs du rapport, ce bilan total représenterait rois fois plus de morts que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis, et 15 fois plus que ceux causés par les guerres et toutes les autres formes de violence", soulignent ses auteurs