Pollution d'air : la France est dans le viseur de la Commission européenne

La pollution d'air en France provoque la mort prématurée de 48.000 personnes par an, selon une nouvelle étude. La Commission européenne a convoqué neuf Etats membres, dont la France, pour discuter de leurs manquements réguliers en matière de respect des limites d'émissions de gaz polluants. Ils ont une dizaine de jours pour présenter de nouvelles mesures et ainsi éviter d'être renvoyés devant la justice européenne. L'Hexagone est sous le coup de procédures d'infraction de la part de la Commission pour des dépassements sur les particules fines (PM10) et sur le dioxyde d'azote (NO2).

Alors que ce type de procédures peut mener jusqu'à des sanctions financières, ce mardi 30 janvier, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a affiché sa volonté d'"inverser la tendance rapidement" en matière de qualité de l'air.

"Ils nous ont mis la pression"

"Ils (La Commission européenne) nous ont mis la pression, mais moi je ne m'en désole pas, parce que cela permet d'étayer (...) mes propres velléités", a déclaré Nicolas Hulot, dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion à Bruxelles. "La France a déjà plusieurs actions en chantier : rattrapage sur la fiscalité du diesel, mesures d'accompagnement à destination des plus démunis pour changer de véhicules, aide pour changer sa chaudière au fioul. Ou encore le plan "massif" pour le vélo pour le quinquennat en cours", a-t-il fait remarquer devant quelques journalistes en sortant de la réunion.

"Tout ça fait partie d'un dispositif général, la seule chose, c'est qu'il y a une inertie. On voit quand même, heureusement, que le pire est derrière nous, mais personne ne peut se satisfaire de la situation". Et d'ajouter : "J'ai aussi demandé à ce que la Commission nous aide en renforçant des normes, notamment sur des véhicules, et notamment sur les camions". Dans les semaines à venir, Nicolas Hulot doit rencontrer des responsables de "régions et territoires" concernés par les pics de pollution afin de discuter de plans d'action supplémentaires.