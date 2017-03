Pollution : 1,7 millions d'enfants de moins de cinq ans meurent chaque année

Chaque année, les risques environnementaux tels que la pollution de l'air intérieur et extérieur, tabagisme passif, insalubrité de l'eau, manque de moyens d'assainissement et hygiène insuffisante entraînent le décès de 1,7 million d'enfants de moins de cinq ans dans le monde entier, signale l'Organisation mondiale de la santé dans deux rapports publiés ce lundi 6 mars.

Des maladies qui pourraient être évitées

Tandis que, 570 000 enfants meurent d'infections respiratoires attribuables à la pollution de l'air intérieur et extérieur et au tabagisme passif, 361 000 autres décèdent de maladies diarrhéiques à cause d'un accès insuffisant à l'eau potable et aux moyens d'assainissement et d'hygiène.

Selon l'OMS, des maladies diarrhéiques, paludisme et pneumonie pourraient être évitées grâce à des interventions dont "on sait qu'elles réduisent les risques environnementaux, tels que l'accès à l'eau potable et l'utilisation de combustibles propres pour la préparation des repas".