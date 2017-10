Politique fiscale : Hollande répond à Macron

Il avait promis de ne pas céder à la tentation des conférences rémunérées. Il a finalement décidé de faire une petite exception pour le World Knowledge Forum, même si une partie des sous versés seront reversés à sa fondation la France s'engage. Mais c'était surtout l'occasion de répondre aux critiques assassines de son successeur. Et notamment celles de dimanche soir sur sa politique fiscale, défavorable aux plus riches. "François Mitterrand qui disait qu'il ne fallait pas laisser, par une politique fiscale, des gens s'enrichir en dormant, que la rente ne devait finalement pas être finalisée" a expliqué François Hollande à la tribune.

"Non, on doit veiller à ce que ceux qui travaillent puissent avoir le bénéfice de leur effort et pas simplement ceux qui savent placer - parfois fort opportunément - leur argent."

Une petite pique qui en appellera d'autres, assure l'entourage de François Hollande au Parisien. "François va en balancer une un de ces quatre, je ne sais pas quand" explique ainsi un proche. "Entre ces deux-là, il ne faut pas grand-chose pour que ça frotte. Il ne passera rien à Emmanuel" affirme un autre. Reste à savoir comment l'ancien président se vengera d'avoir été mis de côté par son ministre lors de la présidentielle. Et la vengeance est un plat qui se mange froid.