Politique fiscale : 88% des Français estiment que le gouvernement favorise les grandes fortunes

6 mois après sa prise de fonction, Emmanuel Macron n'a pas entamé une chute inexorable vers les profondeurs de la popularité. Mais il ne s'est pas non plus refait une santé. Selon un sondage Odoxa pour L'Express, France Inter et la presse régionale, 56% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas un bon président de la République. Soit un chiffre stable depuis le mois dernier. Dans les détails, ce sont les sympathisants de gauche (67%) et du FN (85%) qui sont le plus sévères avec lui.

Sur la politique fiscale, une très large majorité (88%) estime que les actions du gouvernement favorisent les grandes fortunes.

83% des Français pensent qu'elles favorisent les entreprises et 78% pensent qu'elles s'adressent aux salariés à hauts revenus. A l'inverse, 72% des Français estiment que cette politique fiscale désavantage les chômeurs et 75% pensent qu'elle désavantage les salariés à revenus modestes.

Côté personnalités, c'est toujours Nicolas Hulot qui tient la corde avec 43% de bonnes opinions devant Jean-Luc Mélenchon qui amorce une sévère chute (26% -6), Jean-Yves Le Drian (26% -3) et Marine Le Pen (23% -1). A droite, Xavier Bertrand reprend la tête du classement (54%+6) devant Valérie Pécresse (45% -7) et Laurent Wauquiez (40% -4).

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 995 personnes, représentatif de la population françaises, selon la méthode des quotas les 18 et 19 octobre 2017.