Les policiers ne veulent plus protéger le domicile de Marine Le Pen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Présidentielle en Mongolie: un 2e tour inédit et un "sabotage"

En savoir plus

« Les policiers gardent la maison parfois durant huit heures de suite sans relève, sans pouvoir aller aux toilettes, dans un véhicule non climatisé.

Depuis 18 mois, les policiers veillent sur la maison de Marine Le Pen, même lorsqu’elle « est absente » à Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines. Cependant, ils n’en peuvent plus. Selon Le Parisien de ce mardi 27 juin, le syndicat de gardiens de la paix Alliance dénonce les « conditions inadmissibles » de travail des policiers et demande qu’on mette un terme à ces gardes car elles éloignent les agents du terrain.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres