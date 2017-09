Policiers en colère : le syndicat Alliance "boycottera" le discours d'Emmanuel Macron à Lyon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le pétrole termine à New York au plus haut depuis avril, à 52,22 dollars le

Bruxelles: 8 perquisitions et une interpellation dans un dossier de terrorisme

VIDEO. Laurent Baffie soulève la robe de Nolwenn Leroy... le CSA ouvre une enquête et les réseaux sociaux s'enflamment

Il affirme "que l'augmentation du budget de l'Intérieur annoncée ne sera d'aucun effet pour (ses) collègues de terrain" et assure également "réitérer son engagement à combattre la mise en place de cotisation sociale sur l'IJAT [indemnité journalière d'absence temporaire, NDLR] de (ses) collègues CRS". "Alliance Police Nationale réclame un bilan d'étape national rapide sur le dossier des cycles de travail. Ce sujet ayant provoqué de nombreuses situations d'iniquité entres les services".

"Alliance Police Nationale dénonce sans relâche depuis des mois, pour ne pas dire des années, la constante dégradation des conditions de travail des policiers, l'absence de moyens matériels et des locaux indignes d'un service public régalien", a écrit le syndicat Alliance dans un communiqué ce lundi 25 septembre.

En marge du sommet franco-italien qui se déroulera à Lyon, Emmanuel Macron est attendu à l’hôtel de police de Montluc le 28 septembre prochain. Il sera accompagné du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb. Une cérémonie à laquelle a été invité Alliance Police Nationale. Mais le syndicat, qui dénonce la dégradation des conditions de travail de la police, a décidé de décliner cette invitation. En cause, il "soupçonne une vaste opération de communication entièrement scénarisée" et fustige "l’absence d’un temps réservé au dialogue avec les représentants du personnel qui assurent au quotidien la défense des problématiques locales".

