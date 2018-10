Le policier blessé par un cocktail Molotov à Viry-Chatillon témoigne

Les photos sont pudiques, elles montrent tout en ombre et lumière les traits de Vincent, un des policiers qui avait été pris à parti lors des événements de Viry-Chatillon en octobre 2016. Un simple mot du policier dit la difficulté qu'est devenu son quotidien après une longue convalescence :

Je suis Vincent l’un des policiers blessés lors de l’attaque au cocktail Molotov à Viry-Châtillon, le 8 octobre 2016. Je vais bien, même si le chemin est encore long. Merci à toutes les personnes, collègues, anonymes …qui m’ont soutenu.

Merci à toutes les personnes, collègues, anonymes ...qui m'ont soutenu. #FieresdEtrePoliciers pic.twitter.com/YvDaEZkc2T — Police Nationale 91 (@PoliceNat91) 8 octobre 2018

L'homme, très grièvement blessé, avait alors du être mis en coma artificiel pour soigner ses blessures. Deux ans après les faits, les cicatrices sont toujours visibles.

Pour rappel, deux fonctionnaires postés pour surveiller une caméra de surveillance avaient été pris d'assaut par plusieurs assaillants cagoulés et munis de 13 cocktails Molotov le 8 octobre . Lancés dans la voiture où se trouvaient les deux policiers, les projectiles avaient gravement brûlés Vincent et Jenny, qui s'étaient extirpés in extremis de l'habitacle de leur véhicule, passant à deux doigts d'une mort affreuse.

13 suspects dont 3 mineurs doivent être jugés prochainement. Le préfet Eric Morvan, directeur général national, a par ailleur réagi à cette photo :