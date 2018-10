La police parisienne aurait reçu comme consigne de ne pas poursuivre les délinquants en fuite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Bleus: Platini ne veut pas comparer Mbappé à Pelé, "on jugera dans dix ans"

General Electric scinde sa division énergie (Alstom), l'action au plus bas depuis 2009

NBA: Manu Ginobili et son numéro 20 au panthéon des San Antonio Spurs

Interrogée par RTL, la préfecture de police a réfuté tout systématisme et affirme que chaque situation est traitée au cas par cas et qu'aucune nouvelle règle n'avait été édictée. Cette consigne ferait suite à la suite de la mort d'un automobiliste fuyant un contrôle de police. Le fuyard avait été abattu par un policier.

Un policier interrogé, membre d'une brigade de nuit en région parisienne, dénonce ces consignes et interpelle le ministre de l'intérieur Christophe Castaner: "Le ministre a-t-il conscience que chaque nuit des personnes prennent la fuite et qu'on ne les poursuit pas ?" Il se demande : "Est-ce que c'est la hiérarchie intermédiaire qui n'a pas envie de prendre de risques ou est-ce que ça vient du ministre ?".

