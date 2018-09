La police britannique redoute des "troubles" en cas d’absence d’accord sur le Brexit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Giroud, le public, Pogba... les tops et les flops de France/Pays-Bas

Porte-parole du gouvernement : Amadou Koita, Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne

En savoir plus

Londres et Bruxelles doivent sceller un accord d'ici au sommet européen organisé le 18 et le 19 octobre prochain afin de pouvoir organiser leur "divorce". La lenteur des négociations suscite de vives inquiétudes sur la possibilité d'une absence d'accord. L'Union européenne a néanmoins évoqué la possibilité d’une prolongation des négociations jusqu'à la mi-novembre.

Le document en question émane du Centre de coordination de la police nationale, chargé de coordonner les moyens policiers en cas d'événement de grande envergure ou de crise nationale. Selon le texte, une hausse de la criminalité est redoutée, notamment les vols et les vols à main armée.

Les pénuries et les incidents pourraient s'étendre sur une période de "trois mois", avant et après la date du Brexit, fixée au 29 mars 2019 à 23H00 GMT.

Selon un document confidentiel publié ce dimanche par The Sunday Times , la police craint que des pénuries de nourriture et de biens, dont des médicaments, puissent entraîner un "désordre civil menant à des troubles généralisés" digne des films catastrophe.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres