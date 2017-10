Polémiques sur son HLM et sur ses cotisations sociales : le "cas Raquel Garrido" sème le trouble parmi les militants de la France Insoumise

"Désolé de le dire mais actuellement, Garrido est un boulet pour nous, elle nous décrédibilise complètement autant sur le fond que sur la forme". La phrase est celle d'un insoumis, et se trouve rapportée par le Huffington Post qui consacre un article au "malaise Garrido". Alors qu'elle était l'un des visages les plus mis en avant par la France insoumise ces derniers mois, l'avocate traverse une sacrée zone de turbulences. Critiquée pour avoir rejoint la chaîne C8 de Bolloré et pour ses règlements de comptes sur le Snapchat de Jeremstar, épinglée par deux fois par le Canard enchaînée pour ses impayés, la porte-parole du parti de Jean-Luc Mélenchon est également pointée du doigt pour le logement HLM qu'elle partage toujours avec son compagnon, le député Alexis Corbière.

Pour le moment, l'avocate est ardemment défendue par les hautes sphères de son parti. "Raquel Garrido concentre leur haine de caste", a jugé Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs, face aux affaires, certains militants ont une explication toute trouvée : le complot médiatique. Quitte à faire parfois preuve d'une bonne dose de mauvaise foi.

Pour défendre @alexiscorbiere et @RaquelGarridoFI sur l'histoire de leur HLM, certains Insoumis en viennent à dire que 14k€/mois, c'est bof pic.twitter.com/zQal7vINCc — Hugo Clément (@hugoclement) October 11, 2017

Mais le malaise est bien présent parmi d'autres militants. Ces derniers regrettent l'image donnée par une porte-parole salariée par C8, et donc rémunérée par le milliardaire Vincent Bolloré. Tout comme par le non-paiement de ses cotisations sociales, alors que le parti se veut "irréprochable" et hostile à toute forme de privilège. Mais la "LFI" aurait trouvé un moyen efficace pour mettre au pas les insoumis un peu trop bavards. "Des gens se sont fait bannir la semaine dernière pour avoir trop parlé des affaires de Raquel Garrido" rapporte ainsi le Huffington Post.