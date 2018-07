Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cette déclaration fait suite à la puie de critiques qui s'abattent sur Donald Trump en réaction à son attitude, jugée trop conciliante avecla Russie, lors du sommet d'Helskinki. Face à ses différents revirements -après avoir nié l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump l'a ensuite reconnu mardi avant de déclarer hier qu'il était "le président le plus ferme avec la Russie' - Donald Trump n'apparaît plus tant comme un "idiot utile" aux yeux de l'intellingencia russe -qui le voyait comme quelqu'un de manipulable- mais plûtot comme un "idiot inutile'.

Il aura fallut trois jours à Vladimir Poutine pour s'exprimer au sujet de la polémique déclanchée suite à l'attitude adoptée par Donald Trump lors du sommet d'Helsinki. Aujourd'hui, dans un discours tenus devant les ambassadeurs de Russie rassemblés à Moscou, le président russe a dénoncé l'existence d'une russophie américaine et de "forces" semblant prêtes "à sacrifier les relations russo-américaines".

