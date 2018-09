La polémique enfle sur les sms envoyés par Laurent Wauquiez aux lycéens

En plein milieu de journée, de nombreux lycéens de la région Rhône-Alpes ont eu la surprise de recevoir un sms de la part du président de région : Laurent Wauquiez. Le message est courtois, même banal : "Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, et que cette année vous réserve à tous de belles réussites !". Mais ce n'est pas le contenu du message qui porte à polémique. Plutôt la manière dont le président de région s'est procuré ces numéros de téléphone.

Le président de région a utilisé les données transmises par les lycéens pour "Pass'Région", un service de bons plans et d'aides pour les jeunes de la région.

L'opposition s'insurge de l'utilisation de ces derniers à des fins de communication politique.

Contacté par FranceInfo, Jean-François Debat, conseiller régional et président du groupe PS et Démocrates explique que "la communication de la Région, institutionnelle, et d'ordre pratique, ce n'est pas la communication politique du Président de la Région. Ce fichier ne peut pas servir à cela" jugeant la situation "ahurissante". L'opposant, dans un communiqué adressé à Laurent Wauquiez déclare envisager de saisir la CNIL.