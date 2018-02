Polémique en Suisse à cause d'un excédent budgétaire de plusieurs milliards

Voilà une surprise dont rêverait un grand nombre de gouvernements, dont très certainement la France : alors que la Confédération helvétique s'attendait à boucler l'année 2017 avec un déficit de 250 millions de francs suisses (217 millions d'euros), les comptes se sont soldés avec un surplus de 4,8 milliards de francs (soit 4,16 milliards d'euros) ! Rapporté au nombre d'habitant, cela représentait en France 32 milliards d'euros de surplus budgétaire.

Le ministre des Finances, Ueli Maurer, a décidé de constituer une provision exceptionnelle de 2 milliards de francs suisses.

Mais si la Suisse est habituée aux surplus budgétaires (il était de 2,3 milliards de francs en 2015 et de 800 millions en 2016 ; et des excédents de 1 milliard sont attendus pour 2019 et 2020 et de 1,9 milliard pour 2021.), comment expliquer cette somme, alors que le pays n'a connu qu'1% de croissance en 2017 ?

Les prévisions de dépenses ont été respectées : elles ont atteint 68,3 milliards, soit 400 millions de moins que ce qui avait été envisagé pour l’exercice 2017. C’est du côté des recettes qu’apparaît une très grande différence. Le surplus est en fait principalement dû à des recettes supérieures de l'impôt anticipé.

Mais cette nouvelle, au lieu de ravir la classe politique, fait polémique. Le Parti socialiste estime que le ministre "ne maîtrise pas ses finances" et que, "d'année en année, c'est toujours le même spectacle désolant au sein du département fédéral des Finances". Les démocrates-chrétiens, plus mesurés, demandent un débat parlementaire, tenant à garder " une marge de manœuvre supplémentaire pour mener les réformes et investissements indispensables".

Même l'Union démocratique du centre (UDC), la formation à laquelle appartient Ueli Maurer, n'est pas particulièrement chaleureuse avec son ministre : "Les excédents en milliards montrent que nous payons beaucoup trop d'impôts", a estimé Claudio Zanetti, député UDC de Zurich.

Le journal Le Temps présente quelques pistes pour dépenser ces milliards excédentaires, dont l’adaptation de la fiscalité des familles ou la suppression de la valeur locative.