Pôle emploi : 10% du personnel menacé en raison de la baisse du chômage

Les syndicats, eux, sont inquiets. "C'est surréaliste !", tonne David Vallaperta, conseiller et élu CFDT au comité central d'entreprise. Selon lui, "la baisse du chômage ne signifie pas une diminution de notre charge de travail, car il y a une forte hausse des demandeurs d'emploi cumulant une activité partielle et une allocation". La question sera à nouveau débattue le 24 mai prochain lors d'un nouveau comité d'entreprise. La direction assure quant à elle n'avoir pris aucune décision définitive.

Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et inversement. Ainsi, la baisse du chômage pourrait mener une partie des agents de Pôle emploi à l'expérimenter à leur tour, rapporte Le Journal du Dimanche ce 6 mai.

