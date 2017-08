Une "PME familiale"montée par Michel Mercier ? Après ses filles, les enquêteurs s'intéressent à l'emploi de son épouse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Oeufs contaminés: 15 pays de l’Union européenne, la Suisse et Hong Kong touchés

Troyes: trois morts et un blessé grave dans l’accident d’une voiture fuyant un contrôle de police

Dette intérieure de l’Etat : Sur plus de 8 milliards de Francs CFA, l’Etat ne paiera que 4 milliards, après vérification des dossiers !

CAN : Le président dit que le Cameroun sera prêt

En savoir plus

Le PNF a ouvert une enquête le 2 août à la suite de la publication d'un article du Canard enchaîné selon lequel l'ancien ministre de la Justice aurait employé l'une de ses filles, historienne de l'art, comme attachée parlementaire au Sénat de 2012 à 2014 alors qu'elle résidait à Londres. D'après l'hebdomadaire satirique, une autre de ses filles aurait également été employée de 2003 à 2012 comme assistante au Sénat et dans les ministères qu'il a occupés. Toujours d'après le Canard enchaîné, l'ancien ministre de la Justice aurait fait embaucher son fils au conseil départemental du Rhône, lorsqu'il en était président en 2007

Et selon Le Parisien , les enquêteurs s'intéressent désormais à l'emploi de la femme de l'ancien garde des Sceaux - qui a été sa collaboratrice de 1995 à 2009 - soupçonnant l'élu d'avoir monté une véritable PME familiale.

Le ciel s'assombrit un peu plus au dessus de Michel Mercier. Deux jours après avoir renoncé à siéger au Conseil Constitutionnel alors qu'il est visé par une enquête préliminaire pour "détournements de fonds" concernant l'emploi de ses filles, le sénateur centriste a été entendu en audition libre mercredi par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCLIFF).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres