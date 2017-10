PMA pour toutes : Marlène Schiappa et Luc Carvounas fustigent une affiche de la Manif pour tous

Le 12 septembre dernier, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, avait annoncé que l'ouverture de la "PMA pour toutes" sera bien proposée au Parlement dès l'année prochaine. Plus tard, elle avait tempéré son annonce en affirmant que "la PMA sera adoptée avant la fin du quinquennat". Début octobre, La Manif pour tous a diffusé une affiche contre cette annonce, en se montrant également opposée à la gestation pour autrui (GPA). "Après les légumes OGM, les enfants à un seul parent ?", indique le slogan.

Une opération fustigée par Marlène Schiappa et Luc Carvounas (PS).

#Ludo : "On veut protéger la planète mais on envisage de faire tomber toutes les barrières en matière de fabrication d'enfants" #PMAsansPère pic.twitter.com/47pUIktnJn — La Manif Pour Tous ن (@LaManifPourTous) 9 octobre 2017

"Les fachos sont de retour"

Marlène Schiappa fut la première à réagir. Sur Twitter, elle a exigé le retrait de cette campagne. "Comparer les bébés nés après FIV ou insémination à des légumes OGM est profondément offensant pour les enfants et leurs familles", a-t-elle écrit, en ajoutant "les familles monoparentales sont aussi stigmatisées par cette campagne. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'y a pas un modèle unique de famille".

Invité de RMC ce lundi 9 octobre, Luc Carvounas a également critiqué la campagne de La Manif pour tous. "Les fachos sont de retour", a-t-il lancé. "Avec l'outrance que l'on connaît. Vous savez au moment du mariage pour tous, qu'est-ce que j'ai eu dans la tête, dans la tronche, par la fachosphère parce que je suis homosexuel. Donc là, recommencer à voir ce genre de choses… Ça suffit quoi !". "On donne caution à ces gens-là et ils alimentent la fachosphère. Ça suffit ! Pour le coup, (Marlène) Schiappa, elle a raison de demander le retrait de ce type d'affiches", a-t-il jouté. "Ces gens-là ne peuvent pas nous tordre le bras quand on veut avoir des réformes sociétales", a-t-il conclu.