PMA : Gérard Collomb préférerait "résoudre le problème du chômage avant de s'attaquer au problème civilisationnel"

Les recadrages se poursuivent. Mardi, sur BFMTV, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa a annoncé l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes qui le désirent, dès 2018. "Ouvrir la PMA à toutes les femmes est une question de justice sociale" a-t-elle souligné, confirmant une promesse de campagne tenue par Emmanuel Macron.

"Sur ce sujet, ce n'est pas son ministère qui sera en première ligne", a immédiatement réagi l'Élysée après cette annonce, nuançant la date de 2018 avancée par la Secrétaire d'Etat. "Sur un sujet comme ça, les choses ne peuvent pas basculer du jour au lendemain", a prévenu un proche du chef de l'Etat dans le Figaro.

Ce dimanche, c'est au tour du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, de mettre le holà. Lors du "Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI", il a estimé que cette mesure "pose sans doute un certain nombre de problèmes" et qu'il "faudra mettre des garde-fous". En outre, il prévient : "je proposerai qu'on puisse résoudre le problème du chômage avant de s'attaquer au problème civilisationnel. Pour moi, la priorité est aujourd'hui économique et sociale". Il assure ne pas avoir vu ce projet "porté dans le calendrier qu'on (lui) a donné".