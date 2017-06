PMA : l'Église appelle Emmanuel Macron à ne pas "réveiller les passions"

Dans une lettre ouverte publiée par le journal Le Monde (édition du jeudi 29 juin), Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, demande au président de la République de ne pas enflammer le débat sur la PMA, au lendemain de l'avis favorable rendu par le Comité consultatif national d’éthique pour étendre l’accès à la PMA aux couples de femmes et les femmes célibataires. La PMA est aujourd'hui réservée au traitement de l’infertilité chez les couples hétérosexuels.

Par la voix de Mgr Pierre d’Ornellas, l’Église catholique appelle ainsi Emmanuel Macron à ne pas "réveiller les passions" dans le cadre du débat épineux sur la procréation médicalement assistée (PMA).

>>>> À lire aussi : PMA : est-il illusoire de penser que l’ouverture s’arrêtera aux femmes seules ou en couple ?

L’archevêque de Rennes, chargé des questions d’éthique au sein de l’épiscopat, estime dans les colonnes du Monde qu'"il serait regrettable pour tout le monde que le président de la République et le gouvernement prennent rapidement des décisions qui suscitent la division en réveillant les passions".

"Le CCNE ne donne qu’un avis qui, sans obliger, invite à une réflexion plus approfondie et davantage partagée. Donnons-nous le temps de la réflexion et du débat !", écrit Mgr d’Ornellas, pour qui "il est urgent de poursuivre l’apaisement de la France".