Plusieurs pays dont l'Arabie saoudite et l'Egypte rompent leurs relations diplomatiques avec le Qatar

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Au moins quatre morts suite au renversement d'un bateau dans l'est de la Chine

La contestation persiste dans le nord du Maroc: et maintenant ?

NBA: Golden State: Steve Kerr revient et prend le large

Les tensions étaient palpables depuis plusieurs mois, voire années, notamment avec l'Egypte, depuis la destitution du président Morsi, proche des Frères musulmans et soutenu par Doha. De son côté, l'Arabie saoudite voit les Frères musulmans comme une pensée concurrente au wahhabisme.

"L'Arabie saoudite a pris cette mesure décisive en raison des sérieux abus des autorités de Doha tout au long des dernières années (...) pour inciter à la désobéissance et nuire à sa souveraineté" a, expliqué un communiqué de l'Arabie saoudite. "Le Qatar accueille divers groupes terroristes pour déstabiliser la région, comme la confrérie des Frères musulmans, Daech et Al-Qaïda"

C'est un séisme au Moyen-Orient. L’Arabie saoudite, l’Egypte, les Emirats arabes unis et le Bahreïn ont décidé, ce lundi 5 juin, de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar. L’Arabie saoudite et le Bahreïn ont aussi décidé de suspende toutes les liaisons avec le pays.

