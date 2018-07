Plusieurs centaines de migrants évacués du centre-ville de Nantes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les migrants, pour la plupart originaires du Soudan et d'Erythrée, se sont vu remettre des bulletins en français, anglais et arabe.

L'opération a débuté dans le calme vers 8h30. "L’objectif de cette expulsion est de mettre fin à une situation présentant des risques élevés pour la santé et la salubrité publiques", a indiqué dans un communiqué la préfecture de Loire-Atlantique. C'est elle qui avait demandé en urgence l'évacuation de ce campement.

Ce lundi 23 juillet au matin, les forces de l'ordre ont évacué un campement de plusieurs centaines de migrants à Nantes (Loire-Atlantique). Il était installé depuis plus d'un mois dans le square Daviais, situé en plein cœur de la ville et jusqu'à 400 personnes y ont été recensées.

