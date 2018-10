Plus que quelques heures avant le remaniement et les choix forts d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe...

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ce remaniement pourrait permettre de donner une nouvelle impulsion au gouvernement d'Emmanuel Macron, plombé dans les sondages par les affaires cet été (Alexandre Benalla, le fort de Bregançon, les petites phrases) et les départs en cascade en cette rentrée (Nicolas Hulot, Gérard Collomb). Reste à savoir quels seront les ministres et leurs collaborateurs qui devront faire leurs cartons dans quelques heures.

Une nouvelle équipe gouvernementale sera alors dévoilée, selon toute vraisemblance, avant le Conseil des ministres de mercredi. Certains postes, comme les ministres de la Culture et de l'Intérieur, seront particulièrement décisifs pour la suite du quiquennat d'Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron confierait alors à Edouard Philippe la mission de former un nouveau gouvernement.

Selon des informations de BFM TV, le gouvernement pourrait démissionner en bloc et être remanié de manière très large.

Le flou domine sur l'ampleur du remaniement. Très peu d'éléments ont encore filtré. Aucun communiqué officiel n'a été dévoilé. Les tractations se poursuivent à l'Elysée entre le président de la République Emmanuel Macron et ses ministres.

