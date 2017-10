Plus puissant que jamais, Xi Jinping a été réélu à la tête du Parti communiste chinois

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il est difficile de savoir où s’arrêtera le règne de Xi Jinping, âgé de 64 ans. Maintenant que son nom et sa doctrine ont été inscrits dans les statuts du parti, il semblerait qu’il puisse désormais rester indéfiniment à la tête du pays, s'affranchissant de la limite d'âge théorique de 68 ans. D’après des experts , son statut (et son influence sur le pays) serait proche ou équivalent de celui de Mao Tsé-toung, le fondateur du régime.

Il devrait être réélu officiellement en mars, tout Li Keqiang, qui devrait rester chef du gouvernement. Dans une allocution retransmise en direct à la télévision, le dirigeant chinois a indiqué prendre cela "non seulement comme une approbation envers mon travail, mais aussi comme un encouragement qui me poussera à aller de l'avant".

Il n’y avait de toute façon pas vraiment de suspense. Xi Jinping va continuer à diriger la Chine durant au moins cinq ans, après avoir obtenu mercredi un nouveau mandat à la tête du Parti communiste chinois (PCC). A l'issue du XIXe Congrès, le comité central l'a élu secrétaire général, aux côtés des six autres membres permanents du bureau politique, l'instance qui détient la réalité du pouvoir en Chine.

