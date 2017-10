Plus d'une Française sur deux dit avoir été victime d'agression ou de harcèlement sexuel

Les statistiques sont aussi terrifiantes qu’éloquentes. D’après un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, plus d'une femme sur deux (53%) en France a déjà été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle.

Pire : la tendance semble à la hausse, puisque le chiffre augmente chez les moins de 35 ans avec plus de six femmes sur 10 déclarant avoir subi ces types d'actes. 36% des femmes interrogées déclarent avoir "été victime d'agression sexuelle", 38% "de harcèlement sexuel en dehors du lieu de travail" et 17% "au travail."

Par ailleurs, neuf femmes sur dix disent avoir été harcelées dans une gare, un train, un transport collectif, indique la Fédération nationale des usagers des transports. La parole a également été donnée aux hommes. 6% des hommes interrogés disent avoir été victimes d'agression sexuelle, 5% de harcèlement sexuel en dehors de leur lieu de travail et 7% au travail.

Une prise de conscience est-elle en train de naître ? Selon le sondage, le harcèlement sexuel est un problème important en France pour 91% des sondés. 56% des Françaises et 61% des jeunes femmes âgées de moins de 35 ans le voient même comme «très important ».