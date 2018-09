Plus de cinq millions d’enfants menacés par la famine au Yémen

L’ONG britannique Save The Children affirme dans un rapport rendu public ce 19 septembre que le Yémen est en proie à «une famine sans précédent» alors que le conflit s’aggrave et que les prix des denrées alimentaires ainsi que celui du carburant s’envolent. Toujours selon l’ONG, plus de cinq millions d’enfants seraient menacés par la famine. Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), le conflit a déjà entraîné la mort de 2200 enfants.

Ce lundi, l’offensive des forces progouvernementales sur le port d’Hodeïda remet en péril l’acheminement de l’aide humanitaire dans le pays estiment les experts.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de son côté a déclaré dans un communiqué que « le temps commence à manquer » pour prévenir « une famine dévastatrice » au Yémen et assure que « nous ne pouvons nous permettre la moindre perturbation » dans la distribution d’aide aux « victimes innocentes du conflit ».

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) le prix des denrées alimentaires a bondit de 68 % depuis 2015. En octobre 2017, le PAM avait expliqué qu’au-delà des combats et des raids aériens, la nourriture était elle aussi devenue une « arme de guerre » au Yémen.