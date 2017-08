Pluies diluviennes au Népal et en Inde : des dizaines de morts

« Depuis vendredi, au moins 40 personnes ont été tuées dans des inondations ou des glissements de terrain » a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur népalais Deepak Kafle.

La saison des pluies de mousson est, cette année encore, mortelle au Népal et en Inde avec au total plus d'une centaine de victimes soit plus qu'en 2016.

Plusieurs hôtels à Sauraha dans le district de Chitwan au Népal ont été inondés piégeant les touristes, pour beaucoup étrangers et des éléphants sont utilisés pour les évacuer en lieu sûr.

Le Premier ministre Sher Bahadur Deuba a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a appelé la population au calme.

Selon les officiels d'autres jours de pluies sont à prévoir dans les prochains jours. Selon la Croix Rouge, plus de 100 000 personnes ont déjà été touchées par les inondations.

En Inde, c'est au moins six personnes qui ont perdu la vie et des dizaines d'autres portées disparues après un glissement de terrain dû à ces pluies diluviennes qui a entraîné deux autorcars vers le précipice. Selon l'agence Press Trust of India, c'est au moins 30 personnes qui auraient alors trouvé la mort.