Plérin : Michel-Edouard Leclerc vole au secours de François Hollande, moqué pour sa séance de dédicaces

L'ancien président de la République a un emploi du temps très chargé afin d'assurer la promotion de son ouvrage "Les Leçons du pouvoir". Depuis le plateau du 20 Heures de France 2 d'Anne-Sophie Lapix jusqu'aux colonnes des plus grands hebdomadaires, François Hollande multiplie les déclarations dans la presse et les déplacements à travers l'Hexagone, à la rencontre des Français et de ses lecteurs.

Le choix d'une destination pour l'une de ses séances de dédicaces a fait couler beaucoup d'encre et a été raillé sur les réseaux sociaux.

Les réactions hostiles, la pluie de moqueries et les messages tournant en dérision cette visite de l'ancien chef de l'Etat dans un espace culturel pour la promotion de son livre n'ont pas plu à Michel-Edouard Leclerc.

L'homme a la tête de cet empire de la grande distribution a tenu à réagir sur son blog. Michel-Edouard Leclerc a dénoncé l'attitude de "quelques auteurs enfermés dans un parisianisme caricatural. Je rappellerais aux arbitres du bon goût qui éructent que E.Leclerc est le deuxième libraire de France (eh oui...), que près de 1 500 libraires professionnels travaillent passionnément dans nos 215 espaces culturels".

La séance de dédicaces de François Hollande, prévue le samedi 12 mai à 16 heures, dans le supermarché Leclerc des Côtes d'Armor à Plérin vient en tous les cas de bénéficier d'un coup de publicité inespéré grâce à la polémique et aux railleries sur les réseaux sociaux. La file d'attente devrait être impressionnante ce samedi, de quoi redonner des couleurs au Parti Socialiste.