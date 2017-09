Plan vélo : Anne Hidalgo répond coup pour coup aux critiques

Largement critiquée et attaquée de toute part concernant l'instauration du plan vélo qui vise à réduire drastiquement et en un temps records la circulation à Paris, la maire de la capitale, Anne Hidalgo a répondu à ses détracteurs sur la chaîne BFM-TV.

Elle dénonce les "petits lobbies" et des gens qui ne cherchent qu'à préserver "leurs petits intérêts" et relève "plusieurs groupes là, entre la fachosphère, les réacs, néoréacs…" et n'oublie pas d'inclure des cadres LREM dont Aurore Bergé qui voulait lancer une polémique en diffusant une vidéo où on l'entend se plaindre d'une circulation difficile et se moquer de l'absence de vélos sur la nouvelle piste cyclable de la voie Pompidou…Qui n'est pas encore ouverte.

Sur BFM-TV la maire de Paris ne laisse pas passer l'occasion et estime " Je pense que nos citoyens sont beaucoup plus éclairés parfois que des politiques ou ces petits groupes qui essayent d'exploiter la situation".

Elle souligne que "Aujourd'hui à Paris, il n'y a qu'un Parisien sur 10 qui se rend à son travail en voiture! Trois sur 10 dans la métropole. Tous les autres prennent déjà les transports en commun, la voiture ou la marche à pieds, et je suis solidaire d'eux."

Dans une interview accordée à Brut, Anne Hidalgo déclare que les critiques que lui font la "fachosphère" ont pour origine sa condition de femme et sa double nationalité espagnole. " Blasphème! Donc je pense que ça les irrite au plus haut point. Je suis une femme de gauche, je l'assume, je le revendique. Je suis une femme qui porte l'écologie, un humanisme, et qui dirige la plus belle ville du monde, donc voilà je l'explique par ça. Mais toute ma vie je me suis engagée contre les racistes, les xénophobes, les antisémites et les gros machos, et je vais continuer".

Le plan vélo, qui vise à accoucher d'un réseau de pistes cyclables de 1400 km avant la fin du quinquennat contre 700 km actuellement.