Plan climat : Nicolas Hulot annonce la fin de la vente des voitures diesel et essence d'ici 2040

La fin du charbon a également été actée d'ici 2040 : au début de l'automne, une loi sera par ailleurs adoptée pour interdire tout nouveau permis d'exploitation de pétrole et de gaz en France. Objectif : d'ici 2040, les énergies fossiles ne devront plus être exploitées en France du tout. Le prix payé par les entreprises pour chaque tonne de carbone produite devra, lui, dépasser les 100 euros d'ici 2030.

Nicolas Hulot confirme ainsi l'objectif de 32% d'énergies renouvelables en 2030. Le gouvernement veut même aller plus loin : la France proposera à ses partenaires une interdiction de la production d'électricité au charbon d'ici 2022.

Le ministre veut également cibler les bâtiments mal isolées et consommant trop d'énergie. "Dans ce (...) délai de dix ans, on va faire disparaître tout ce qu'on appelle les passoires thermiques", a-t-il dit, relevant que "le sujet de l'efficacité énergétique est un sujet où tout le monde gagne".

Nicolas Hulot a également annoncé la création d'une "prime de transition". Objectif affiché "remplacer un diesel datant d'avant 1997 ou essence d'avant 2001 par un véhicule plus propre neuf ou d'occasion" , a-t-il détaillé. Le ministre n'a cependant pas précisé quel serait le montant de cette prime.

Le gouvernement entend en finir avec la commercialisation des véhicules les plus polluants d'ici 2040 . C'est une "véritable révolution", mais "les conditions sont là", a jugé Nicolas Hulot, qui admet un objectif "lourd", en particulier pour les constructeurs automobiles: "Nos propres constructeurs [automobiles] ont dans leurs cartons de quoi alimenter et incarner cette promesse (...) qui est aussi un agenda de santé publique".

Nicolas Hulot a présenté jeudi lors d'une conférence de presse un vaste "plan climat" visant à réduire l'empreinte carbone de la France. Articulé autour de 6 grands thèmes et 23 axes, ce plan a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 . À cette date, la France ne devra pas en produire plus que ses forêts ne pourront en absorber.

