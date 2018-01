Les plaintes pour viols et agressions sexuelles en hausse en 2017

Selon une étude publiée ce jeudi 25 janvier par le ministère d’Intérieur sur son compte Twitter, les plaintes pour viols et agressions sexuelles, enregistrées par les forces de l'ordre, sont en "nette hausse" en 2017 (respectivement de 12% et 10%). Le nombre de plaintes pour agressions sexuelles au quatrième trimestre de l'année est "très en hausse", selon le ministère de l’Intérieur, par rapport à la même période de 2016 (+31,5%). Le service statistique du ministère de l'Intérieur estime que cette hausse est probablement due à la révélation de faits plus anciens dans le contexte de la prise de parole des femmes à la suite de l'affaire Weinstein.

