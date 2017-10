Une plainte pour viol et agressions sexuelles déposée contre Tariq Ramadan

Une plainte a déposée au parquet de Rouen à l'encontre de l'islamologue et théologien suisse Tariq Ramadan pour viol et agressions sexuelles. Son accusatrice est Henda Ayari, ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque. Elle dénonce "des faits criminels de viol, agression sexuelles, violences volontaires, harcèlement, intimidation" selon le document consulté par l'AFP.

Son avocat Me Jonas Haddad, contacté par Valeurs actuelles précise “Henda Ayari est tombée dans l’escarcelle idéologique de Tariq Ramadan qui, à la sortie d’un congrès de l’UOIF, en 2012, lui a proposé de le rejoindre dans un hôtel, où il a commis sur elle une agression sexuelle”

Sur sa page Facebook, la présidente de l'association "Libératrices" a expliqué avoir été "victime de quelque chose de très grave il y a plusieurs années" sans avoir voulu révéler le nom de son agresseur à cause de "menaces de sa part", notamment sur ses enfants.

"Mais aujourd'hui je ne peux plus garder ce secret trop lourd à porter, il est temps pour moi de dire la vérité… C'est très dur mais je me sens soulagée, j'ai ressenti le besoin de parler aussi pour toutes les autres victimes, J'espère vraiment que d'autres femmes victimes, comme moi, oseront parler, et dénoncer ce gourou pervers qui utilise la religion pour manipuler les femmes !" explique-t-elle. Elle ajoute : "Je m’apprête à traverser une grosse tempête mais je ne compte plus me taire ni faire marcher arrière au nom de toutes les femmes victimes ! "