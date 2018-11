Une place de Moscou nommée en l'honneur d'un agent double britannique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Kim Philby était le plus efficace des "Cinq de Cambridge". Ces derniers étaient cinq anciens étudiants de la prestigieuse école qui avaient été recrutés par l'URSS dans les années 30 et qui ont travaillé pour l'Union Soviétique pendant des décennies. Kim Philby est toujours considéré comme un héro par les services secrets russes. L'année dernière, Sergueï Narychkine, chef du SVR avait inauguré l'an dernier une exposition dédiée à l'agent double.

Une création qui arrive dans une période de fortes tensions entre la Russie et le Royaume-Uni du fait de l'affaire Skripal. En mars dernier, cet ex-espion a été empoisonné par des agents du renseignement militaire russe (GRU) à Salisbury, déclenchant une grave crise diplomatique entre les pays.

