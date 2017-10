La piétonnisation des voies sur berges à Paris n'a pas eu d'impact "significatif", selon Airparif

Coup dur pour Anne Hidalgo. Selon un rapport d'Airparif dévoilé ce lundi 9 octobre – rapport qui repose sur sur deux campagnes de mesures, une hivernale et une estivale - la piétonnisation de la rive droite de la Seine, décidée par la maire de Paris n'a pas eu d'impact "significatif" sur l'exposition de la population à la pollution de l'air.

Dans un communiqué publié lundi, l’organisme reconnait une amélioration notable de la qualité de l'air le long des quais fermés, sur un trajet de 3,5 km entre l'entrée du tunnel des Tuileries (Ier arrondissement) jusqu'à la sortie du tunnel Henri-IV (4e).

Mais les niveaux de dioxyde d'azote restent malgré tout "au-dessus des valeurs réglementaires comme pour beaucoup d'axes routiers dans l'agglomération parisienne".

Par ailleurs, la situation a empiré ailleurs. Airparif a constaté "une légère dégradation autour des carrefours dans cette zone et à l'est, dès la fin de la zone piétonnière". De manière générale, les effets de la fameuse mesure mise en place il y a an seraient… neutres. « Ces impacts ne touchent pas la pollution de fond et restent limités aux abords des axes routiers concernés. De ce fait, aucun impact significatif sur l'exposition des populations n'a été mis en évidence à la hausse ou à la baisse".