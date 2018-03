Piétonnisation des berges : Hidalgo annonce un arrêté permanent

Anne Hidalgo n'a pas l'intention de se laisser faire. Après avoir vu la piétonnisation des berges de Seine retoquée par le tribunal administratif, elle annonce un nouvel arrêté. "Dès cette semaine, avec le soutien de l’Etat qui accompagne cette démarche, je vais prendre un arrêté, mobilisant les pouvoirs de police du maire, pour maintenir la piétonnisation de cette voie" explique-t-elle à Libération soulignant qu'il s'agit d'un arrêté "permanent". Donc contraire à la décision de justice. "Il se fonde sur une nouvelle base légale, un autre terrain, relatif à la défense du patrimoine et à l’intérêt touristique" précise-t-elle.

La maire de Paris va, en parallèle, faire appel de la décision. "Nous allons mobiliser tous les moyens légaux qui s’offrent à nous" explique-t-elle. "D’abord en faisant appel. Certes, ce n’est pas suspensif et nous aurons une décision dans un an. Mais je veux utiliser cet appel pour mettre en avant nos arguments, en particulier sur l’étude d’impact."

Selon elle, il ne s'agit pas d'un passage en force. "Les écologistes en parlent pour la première fois en 2001" rappelle-t-elle. "Il s’est donc écoulé quinze ans entre l’idée et sa réalisation, et trois ans entre mon engagement de campagne et sa mise en œuvre. Ma conviction est que la conquête de cet espace par les piétons et les circulations douces était utile et nécessaire."