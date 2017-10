Pierre Moscovici se rêve en ministre des Finances de la zone euro

Invité de LCI, Pierre Moscovici est revenu sur la proposition d'Emmanuel Macron de créer un gouvernement économique de la zone euro, avec un ministre et un budget propres, contrôlés par un Parlement. Le commissaire européen aux Affaires économiques s'est donc montré très favorable à la création du poste de ministre des Finances de la zone euro. Et pour cause : il aimerait bien avoir ce poste. Cette fonction permettrait de "fusionner en effet les compétences qui sont les miennes, celles du commissaire chargé de l'Économie et des Finances pour l'Europe, notamment pour la zone euro, et celles de la présidence de l'Eurogroupe", a-t-il expliqué.

"Je connais bien le job"

"Il se trouve que j'ai été dans ma vie à la fois ministre des Finances et commissaire chargé des Affaires économiques et financières. Il n'y en a pas beaucoup. Je connais bien le job", a jouté l'ex-ministre de l'Économie et des Finances, estimant que ce poste apporterait "plus de légitimité démocratique" et "plus d'efficacité" dans la politique économique européenne.

Cependant la partie n'est pas encore jouée. Il faut que les autres Européens, à commencer par les Allemands, soient d'accords. Alors que le chef de l'Etat doit rencontrer à ce sujet ce lundi 2 octobre Wolfgang Schäuble, qui va quitter le ministère allemand des Finances pour prendre la présidence du Bundestag, Pierre Moscovici estime qu'Emmanuel Macron "va essayer" de le "convaincre".