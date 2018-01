Pierre Moscovici : "L'inventaire de la gauche doit être fait"

Ancien ministre de l'Economie de François Hollande, Pierre Moscovici est revenu sur le quinquennat du socialiste. "Il y a des choses qui ont été réussies", a-t-il souligné, sur FranceInfo. "La gauche a eu à faire face à une crise terrible, la crise grecque, la crise des subprimes, une croissance extrêmement faible (...) Elle a été capable de passer de bonnes relations avec l'entreprise" assure-t-il, soulignant les "conquêtes sociétales comme le mariage pour tous, l'accord de Paris."

Mais il reconnait aussi un certain nombre de sujets mal gérés : Leonarda, la déchéance de nationalité… "L'inventaire de la gauche doit être fait et je le fais" affirme le commissaire européen. Pierre Moscovici affirme qu'il votera au prochain congrès du PS mais n'a pas précisé quel sera son choix.

Il souligne enfin qu'il sera à Davos, ce mercredi. "J'y défendrai une cause qui m'est chère, la cause de la justice fiscale, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je verrai beaucoup de chefs d'État et de patrons, et je leur dirai qu'il faut qu'ils payent leurs impôts là où ils créent des profits et de la valeur", a-t-il expliqué.