Pierre Moscovici s'est lui aussi fait offrir des costumes de luxe Arnys par un ami

Un tailleur décidemment très apprécié des responsables politiques. Selon Le Canard enchaîné à paraître mercredi, Pierre Moscovici s'est fait offrir des costumes de luxe par un ami chez le même tailleur parisien (Arnys) qui habille François Fillon, plongeant le candidat Les Républicains dans une affaire embarrassante. L'hebdomadaire satirique précise que les faits sont antérieurs à 2012, à une époque où les parlementaires n'avaient pas à déclarer de tels dons aux autorités.

Pas de quoi perturber le commissaire européen français.

Interrogé sur ce sujet lors d'un point presse à Bruxelles, il a évoqué une affaire qui ne "l'embarrasse pas". "Ce n'est pas tout à fait le lieu pour parler de cette affaire, mais je ne suis pas du tout embarrassé par cela, dès lors que ce sont de vrais cadeaux par de vrais amis, dans un vrai cadre privé" a-t-il estimé.

Selon le Canard enchaîné, l’ami en question serait Lurent Max, un négociant en vins et fournisseur de l'Elysée, de Matignon et du Quai d'Orsay. Dans l’hebdomadaire satirique, Pierre Moscovici se défend. "C'est un vrai ami, que je connais depuis l'enfance, qui m'a offert ces costumes", a-t-il dit. "En quarante ans d'amitié, leur nombre se compte sur les doigts d'une main. Et, surtout, il n'y a pas de relations d'intérêts entre nous. Moi aussi, je lui ai fait de beaux cadeaux !" Et de soutenir : "Rien à voir avec l'affaire Fillon."