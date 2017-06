Pierre Gattaz veut "réinventer un capitalisme à la française"

Dans une tribune publiée ce lundi par le quotidien Les Échos, le président du Medef prône un capitalisme "libéral, humain et environnemental", et veut placer la liberté "au cœur" du projet économique de la France.

"Un vent de renouveau souffle sur la politique française et c'est une bonne nouvelle.

Le 'ni droite ni gauche' a un avantage indéniable : celui d'avoir fait voler en éclats les dogmes et les postures. Ce jeu tellement français du : 'l'économique est de droite, le social de gauche et l'environnemental forcément chez les écolos' n'a ainsi plus cours. Comme si le premier pouvait se priver des deux autres", écrit Pierre Gattaz.

"Les Français ont décidé que ce temps avait vécu. Qu'on pouvait avoir des ambitions économiques, sociales et environnementales simultanément. Réjouissons-nous ! Mais soyons lucides : le plus dur reste à faire, les vieux réflexes, les oppositions caricaturales, ont la vie dure. Tous autant que nous sommes, monde patronal, syndical et ONG nous devons nous remettre en question. Notre ambition commune doit être de réinventer un capitalisme 'à la française', un capitalisme qui soit libéral, humain et environnemental", estime également le président du Medef.