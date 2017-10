Pierre Gattaz propose de contrôler les chômeurs tous les jours

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Même si Pierre Gattaz juge qu'il faut "aider ceux qui ont vraiment besoin de formation", il n'oublie pas "des gens qui profitent du système", sans pour autant être "hors-la-loi". Il propose donc de contrôler des demandeurs d'emploi sur leur recherche, "peut-être par un contrôle journalier", et surveiller qu'ils ne refusent pas à plusieurs reprises des offres raisonnables.

"Il ne faut pas qu'il donne un confort fictif qui entraîne encore plus de difficultés quand il prend fin", a-t-il précisé.

"L'assurance chômage est un outil indispensable pour sécuriser les salariés en transition mais il faut que le système soit incitatif à la reprise d'emploi et aide réellement à retrouver un emploi", a estimé le patron du Medef lors d'une conférence de presse ce mardi 17 octobre.

Alors que Matignon entame les discussions sur l'assurance chômage avec les partenaires sociaux et évoque un contrôle renforcé des chômeurs en contrepartie de droits à la formation (sans toutefois réellement définir quelle forme il prendrait), Pierre Gattaz propose de contrôler des demandeurs d'emploi dans leur recherche de travail afin que personne ne puisse "profiter du système".

