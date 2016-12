Pic de pollution à Paris : la situation s'aggrave

Le pic de pollution aux particules fines qui a commencé ce jeudi en Île-de-France s'aggrave ce vendredi, selon Airparif, l'organisme qui surveille la qualité de l'air en région parisienne, qui précise toutefois que l'épisode devrait être "plus ponctuel et moins intense".

"Comme il y a quinze jours, les conditions météo aggravent les niveaux de pollution. [...] On a des conditions anticycloniques, avec une atmosphère très stable et peu de vent, et surtout l'air au sol qui se refroidit plus vite que celui en altitude", ce qui provoque une sorte d'"effet couvercle", piégeant la pollution sur la région, selon Karine Léger, porte-parole d'Airparif. Selon elle, la pollution serait due aux émissions des véhicules et au chauffage au bois, qui émet de nombreuses particules lorsque le foyer est ouvert.

La situation devrait continuer à être mauvaise samedi mais devrait s'améliorer dimanche.

La préfecture de police de Paris a décidé d'imposer des mesures contraignantes : ainsi, elle interdit l'utilisation du chauffage individuel au bois et réduit la vitesse de 20 km/h sur toutes les portions d'autoroute, voies rapides, routes nationales et départementales d'Ile-de-France. Le contournement par la francilienne des véhicules poids lourd en transit sera obligatoire, tout comme la réduction des émissions des établissements industriels. La maire de Paris "demande à l'État d'instaurer sans tarder la circulation alternée".