Photos de Vladimir Poutine en vacances : rira bien qui rira le dernier

Etre devenu un mème Internet grâce ou à cause des photos qui circulent de lui depuis des années n'a pas découragé Vladimir Poutine de poster ses photos de vacance en Sibérie. Au programme du chef du Kremlin : natation, plongée, bronzette, pêche, randonnée et même rafting. Un planning chargé que détaille Dmitri Peskov porte-parole du kremlin qui résulte à une série de photos qui rendent toutes hommage à la virilité et au statut d'homme fort de Vladmir Poutine.

L'opération de communication savamment orchestrée prête une fois de plus à sourire et ne manquera pas d'être moquée dans les médias occidentaux. Pourtant, penser qu'il s'agit uniquement d'afficher le côté "aventurier" du président russe ainsi que sa personnalité de "mâle alpha" serait une erreur grotesque.

Deux niveaux de lecture

"Ces photos doivent être analysées à deux niveaux, national et international" estime Michael Lambert, docteur en Histoire des relations internationales et dirigeant du think-tank "Caucasus Initiative".

A seulement huit mois des élections présidentielles, il y a plusieurs messages que ces photos cherchent à faire passer. "D'abord, il est question de faire comprendre que Vladimir Poutine est en bonne santé, d'où sa présence torse nu sur la plupart des photos. Il va y avoir association entre la bonne santé de l'homme et celle du pays" explique l'internationaliste.

Ensuite, le cadre. Là encore la Sibérie n'a pas été choisie au hasard. "Ces paysages permettent de rappeler l'immensité du pays, un critère qui a toujours fait sa force. Mais cela permet aussi de communiquer sur le côté provincial du maître du Kremlin. Un homme de la ville mais qui peut embrasser la vie de ceux qui n'y vivent pas. Avec ces photos il se rapproche des habitants des campagnes russes et on entrevoit alors l'enjeu électoral" poursuit Michael Lambert.

Enfin, pêcher autant de poissons n'est pas anodin : "On peut y voir une volonté de montrer que la Russie est riche de ses ressources naturelles… Et donc que les embargos et les sanctions prises contre le pays n'ont pas lieu d'inquiéter" estime-t-il.

Communication internationale

L'intérêt de ces clichés en matière de communication internationale ne doit pas non plus être sous estimé. "Oui, elles peuvent prêter à sourire dans les pays occidentaux, mais pas en Asie centrale ou dans le Caucase où elles n'ont rien de ridicule. Et encore, nous, occidentaux, faisons la même chose sans nous en rendre compte. Il est amusant de noter que lorsque Justin Trudeau se fait prendre en vidéo torse nu dans une salle de musculation, personne ne trouve rien à y redire alors que les objectifs sont similaires" analyse Michael Lambert.

Mais même en Europe, cette opération de communication est favorable à Vladimir Poutine. Le dirigeant de "Caucasus Initiative" l'admet volontiers : "Cela participe à la fragmentation des sociétés. Maintenant il faut voir dans quelle mesure. On imagine sans mal que le phénomène est plus évident dans des sociétés affaiblies comme en Ukraine où le personnage divise énormément".