La photo officielle d'Emmanuel Macron pose problème

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Turquie/Allemagne: les relations ne peuvent être basées sur "chantage et menace"

L'exécutif persiste et signe sur la réduction des dépenses publiques

Trump : Macron "est un super gars. Intelligent, fort, et il aime tenir ma main"

FN: un séminaire pour "faire le bilan des élections" et réfléchir à l'ouverture du parti

FN : un séminaire pour «faire le bilan des élections» et réfléchir à l’ouverture du parti

Permalink to Embuscade rebelle près de Damas, 28 combattants du régime tués (OSDH)

Esplanade des Mosquées: Israéliens et Palestiniens se préparent à une épreuve de force

Etats-Unis: plus d'interdiction des ordinateurs portables en cabine

En savoir plus

Selon l'Élysée, qui dit avoir vérifié, la taille la plus courante d'un cadre est de 50x70. Contacté par BFMTV, l'Elysée indique que les tarifs oscillent entre 9 et 17 euros dans le commerce. "Une mairie peut payer 9 euros".

Le portrait officiel d'Emmanuel Macron est trop grand. Alors que le portrait officiel de François Hollande mesurait 50 centimètres de large pour 65 de long, celui du nouveau président de la République en fait 50 sur 70. Les cinq centimètres de trop qui agacent Romain Senoble, le maire de la commune de Forges, en Seine-et-Marne. Sur sa page Facebook, il s’est indigné de ce changement de format, a indiqué mardi La République de Seine-et-Marne. "Jusqu’à présent, le format de la photo officielle du Président de la République était de 50x65, allez savoir pourquoi, celle d’Emmanuel Macron est de 50x70", a-t-il écrit, estimant que le remplacement des cadres dans les 36 000 communes françaises coûterait 2,772 millions d’euros, car le prix du nouveau cadre s'élèverait à 77 euros, selon le site de l'entreprise Sedi, qui équipe les maires et collectivités.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres