Philippines : le président Rodrigo Duterte déclare qu'il a une fois jeté un homme d'un hélicoptère, et qu'il le referait

"Si vous êtes corrompus, j'irai vous chercher en hélicoptère de Manille et je vous jetterai par-dessus bord. Je l'ai déjà fait, pourquoi ne le referais-je pas ?" Voici l'avertissement lancé par le président des Philippines Rodrigo Duterte, qui n'en finit pas de défrayer la chronique par ses propos outranciers. La remarque est venue à l'occasion d'un discours aux victimes d'un typhon. Un commentaire qui fait suite à un incident précédent où il avait déclaré avoir tué des hommes pendant ses 22 ans comme maire de Davao.

Le président a précisé que l'homme qu'il aurait jeté du haut d'un hélicoptère était un chinois accusé de viol et de meurtre.

Interrogé sur les circonstances précises de l'événement, un porte-parle de la présidence, circonspect, a répondu sans élaborer "Disons juste qu'il s'agit d'une légende urbaine." Duterte est déjà sous la menace de procédures de destitution après ses revendications de meurtres ; il a répondu que ses agissements avaient été dans le cadre d'opérations de police légitimes.

Dans le même discours, Duterte est revenu sur l'arrestation récente de six personnes dans une cache recelant plus d'une demie tonne de méthamphétamines. "Ils ont eu de la chance que je n'étais pas à Manille à ce moment-là. Si j'avais su [...] je les aurais tué sans aucun doute", a-t-il déclaré.

Depuis son élection, la guerre contre la drogue de Rordrigo Duterte a fait plusieurs milliers de victimes, et selon de nombreuses ONG de nombreux cas portent les marques d'éxécutions extrajudiciaires entreprises par la police ou par des milices encouragées par le pouvoir, et les éxécutions frappent non seulement les dealers mais les utilisateurs de drogues. Après qu'un responsable des Nations unies a appelé à une enquête sur les faits révélés par les propos de Rodrigo Duterte, ce dernier l'a appelé "stupide", "un idiot" et "un fils de p---" qui devrait "retourner à l'école".