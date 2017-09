Philippines: les députés fixent le budget annuel des droits de l'Homme à... 16 euros

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le volailler Doux, en difficultés, veut réorienter ses productions vers plus de qualité

TF1 diffusera le Grand prix de Monaco en 2018... et pour trois saisons

Ouragans Harvey et Irma: 44 millions de dollars levés lors du téléthon avec l’aide de dizaines de célébrités

Terrorisme: les députés limitent les mesures d'assignation à un an maximum

Popularité: Macron et Philippe ont perdu 10 et 9 points depuis juillet

Rodrigo Duterte, qui a promis d'éradiquer le trafic de drogue dans son pays, a fait abattre des milliers de personnes depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Selon la police, 3800 toxicomanes ou trafiquants présumés ont été abattus par les forces de l’ordre. Mais plusieurs médias et opposants estiment qu’il s’agit la plupart du temps d'exécutions sommaires.

Il va falloir faire plus que se serrer la ceinture. Les parlementaires du Congrès philippin ont fixé à 1000 pesos (environ 16€) le budget annuel de la Commission indépendante des droits de l'Homme pour l’année 2018. Pour donner un ordre d’idée, la Commission avait demandé un budget de 1,72 milliards de pesos, soit 28,5 millions d'euros, pour 2018. Cette décision fait suite à l’enquête lancée par la commission sur les meurtres liés à la Guerre contre la drogue, une initiative qui a été très peu appréciée par le président.

