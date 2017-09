Philippe Richert (LR) quitte la présidence de la région Grand Est

Il faut penser à cette élection, à celui qui doit se faire connaître et se préparer", a-t-il dit. "Si je me retire, ce n'est pas pour jouer les trouble-fête. Je me retire totalement, du conseil régional et de toutes mes fonctions électives. Je resterai en retrait, je ne ferai plus de commentaires."

Que s'est-il passé pour que cet Alsacien, président de la région de 2010 à 2015, jette l'éponge ? Selon la presse régionale, M. Richert, était las, voire "blessé", ces derniers temps par les offensives répétées de ceux qui n'ont pas digéré la disparition de cette région à l'identité très marquée dans le "Grand Est".

"L'acte d'accusation est simple : l'homme est accusé d'avoir accepté la disparition de l'Alsace, et d'en avoir tiré un profit personnel : la présidence d'une région Grand Est aux dimensions de la Croatie", résume l'Express.

Effondrement de sa popularité, huées lors de ses sorties, succès électoraux du parti politique Unser Land... Tous les voyants étaient au rouge pour Philippe Richard, qui a préféré passer la main.