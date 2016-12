Philippe Doucet, proche de Manuel Valls, inquiété par la justice

Philippe Doucet, député socialiste du Val-d'Oise, ancien maire d'Argenteuil, et porte-parole de Manuel Valls, est dans le collimateur de la justice. En cause une enquête menée depuis mars 2016 sur des passages de marchés publics alors qu'il était maire d'Argenteuil. Or selon les informations du Parisien , le juge d'instruction en charge de l'affaire a décidé d'élargir l'enquête, sur la base de soupçons d'emplois fictifs.