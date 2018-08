Philippe Besson nommé consul de France à Los Angeles

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Depuis le 3 août, un décret présenté en Conseil des ministre ouvre une vingtaine de postes de consuls généraux à des non fonctionnaires. La décision ne relève plus du seul Quai d'Orsay mais du gouvernement.

Une nomination qui ne pouvait pas être possible pour un non-fonctionnaire mais le ministère des Affaires étrangères a modifié les règles comme l'explique le journal Le Monde.

Selon Le Monde, le proche d'Emmanuel Macron et auteur d'un roman élogieux à son sujet, Philippe Besson devrait occuper la prestigieuse fonction de consul de France à Los Angeles. Il devrait ainsi remplacer Christophe Lemoine, ex-chef de cabinet de Laurent Fabius qui occupe le poste depuis 2015. Dans le quotidien du soir, l'Elysée évoque une "politique d'élargissement des viviers de nomination, comme partout dans la fonction publique".

