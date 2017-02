Philanthropie : Bill et Melinda Gates remercient Warren Buffett dans leur lettre annuelle

Bill et Melinda Gates ont publié mardi 14 février leur lettre annuelle de 2017, titrée "Warren Buffett's Best Investment" (le meilleur investissement de Warren Buffett). Ce dernier a fait don à la Fondation Bill-et-Melinda Gates de la majeure partie de sa fortune en 2006, afin de combattre les maladies et de lutter contre les inégalités aux quatre coins du globe.

Ce bilan annuel dresse la liste des avancées réalisées à travers le monde depuis plus de 20 ans sur différents fronts, comme par exemple dans la lutte contre problèmes de santé et de développement, ou la réduction de la pauvreté extrême et de la mortalité infantile.

Dans cette lettre annuelle, Bill et Melinda Gates tiennent à souligner leur optimiste en vue de nouveaux progrès. Le couple rappelle que leur Fondation travaille en collaboration avec "les gouvernements, les organismes de santé, les organismes sans but lucratif et d'autres entités et individus à vocation philanthropique".

Dans le domaine des vaccins et de la contraception, La Fondation de Bill et Melinda Gates tient à remercier tout particulièrement Warren Buffet pour ses investissements colossaux, qui ont produit des résultats très satisfaisants. "Pour chaque dollar dépensé dans la vaccination des enfants, le bénéfice est de 44 dollars", et permet à une famille de couvrir les frais de santé d'un enfant malade. Selon la Fondation, un vaccin luttant contre 5 infections mortelles coûte désormais moins d'un dollar.