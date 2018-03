Un pharmacien sur quatre conseille des doses nocives de paracétamol à ses clients

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Alors que la dose maximale en automédication est de 3 grammes de paracétamol par jour, 54% des pharmacies ont conseillé une dose supérieure", affirme l'UFC-Que choisir dans un communiqué. "Pire, dans une officine sur quatre, le dispensateur a conseillé un traitement aboutissant à des prises supérieures à 4 grammes par jour, soit des doses dangereuses pour la santé", fustige l'association. L'UFC-Que choisir exige donc "la présence d'un encadré spécifique sur l'emballage des médicaments sans ordonnance, pour informer le consommateur sur les principales interactions et contre-indications ".

Selon une enquête de la défense de consommateurs UFC-Que choisir, 24% des pharmaciens conseillent des doses nocives de paracétamol à leurs clients. Lorsqu'on achète deux médicaments contre le rhume comme Doliprane (1000 mg) et Actifed Rhume jour et nuit, il est déconseillé d'associer les deux puisqu'ils contiennent le même principe actif, du paracétamol. Si 86% des pharmaciens le disent à leurs clients, selon l'étude de l'association, ils ne donnent pas toujours les meilleurs conseils concernant le dosage.

