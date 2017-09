Un peu plus d'un Français sur deux pense que le gouvernement doit abandonner la loi travail

Même si la marge d'incertitude du sondage est de 1,5-3 points, cette majorité certes courte est un vrai coup porté à l'exécutif en cette rentrée. Un Français sur deux (52%) semble ne pas suivre son nouveau président et son train important de réforme ; et plus de 2 sur 3 pensent que la contestation va prendre de l'ampleur.

Les plus pessimistes (ou optimistes, selon le point de vue) sont les jeunes, très majoritairement contre la réforme. 67% des moins de 35 ans souhaitent un arrêt des réformes, 65% des plus de 65 ans pensent en revanche l'inverse et soutiennent le gouvernement.